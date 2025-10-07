Президент Казахстана предлагает создать в рамках Организации Совет передового опыта по энергоэффективности, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев полагает, что в нынешних условиях первостепенного внимания требует развитие энергетики.

"Эта отрасль – стержень экономики и важный элемент нашего стратегического партнерства. Сегодня мы реализуем общие инфраструктурные проекты и формируем безопасные и удобные маршруты транспортировки энергетических ресурсов. Отличным примером плодотворного сотрудничества в этой сфере является проект "Зеленый энергетический коридор", осуществляемый Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном. Считаем, что особый акцент следует сделать на возобновляемых источниках энергии, в первую очередь, на солнечной энергии. В связи с этим, предлагаем создать в рамках Организации тюркских государств Совет передового опыта по энергоэффективности. Следует отметить, что освоение и эффективное использование нефти, газа, урана, угля и редкоземельных минералов остается основой энергетической стратегии Казахстана", – подчеркнул Президент.

По мнению Главы государства, одной из самых сложных глобальных проблем является дефицит воды, который может стать самым острым вызовом в Центральной Азии.

"Учитывая, что водные ресурсы рек – это общее достояние, мы нуждаемся в новых подходах, обеспечивающих их эффективное использование. Следует рассмотреть возможность принятия Совместной программы, которая будет включать цифровой контроль ирригационных систем, широкое применение методов капельного орошения и повышение эффективности водохранилищ. Вы знаете, что в настоящее время происходит обмеление Каспийского моря. Это беспокоит всех нас. Каспий – это уникальный символ тюркского мира, связующее звено между нашими народами. Снижение уровня моря в последние годы негативно сказывается на экологии и экономике региона. Этот вопрос, имеющий глобальное значение, я поднимал на саммите Шанхайской организации сотрудничества и юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Будучи соседними братскими странами, мы должны уделить пристальное внимание улучшению состояния Каспия. Призываю тюркские государства объединить усилия в этом направлении, разработать совместные проекты и поддержать соответствующие международные инициативы. Казахстан планирует в апреле следующего года при поддержке ООН провести Региональный саммит на тему "Общее видение устойчивого будущего" . Рассчитываем на то, что тюркские страны примут участие в форуме и будут представлены на высоком уровне", – продолжил Касым-Жомарт Токаев.