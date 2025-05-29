В рамках Международного форума "Астана" Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретился с Генеральным секретарём Совета Европы Аленом Берсе, передаёт BAQ.KZ.

В ходе переговоров обсуждены перспективы укрепления двустороннего сотрудничества и углубления политического диалога между Казахстаном и Советом Европы.

Глава государства подчеркнул приверженность Казахстана курсу демократических реформ и построению Справедливого Казахстана, где верховенство закона, права человека и открытость власти являются базовыми принципами. Он также проинформировал собеседника о масштабной программе политической трансформации, реализуемой в стране.

В свою очередь, Ален Берсе выразил заинтересованность Совета Европы в расширении взаимодействия с Казахстаном и отметил значимость открытого диалога и совместных инициатив в рамках международных институтов.

В завершение стороны подтвердили готовность к расширению партнерства в области прав человека, правосудия, образования и правовой культуры.