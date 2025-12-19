  • 19 Декабря, 16:42

Токаев прибыл на прием от имени премьер-министра Японии

В Японии состоялась встреча Токаева с Санаэ Такаичи.

Сегодня, 16:29
Сегодня, 16:29
Президент Казахстана прибыл в Государственный дворец Акасака для участия в официальном приеме от имени Премьер-министра Японии в честь глав стран Центральной Азии, передает BAQ.KZ.

Касым-Жомарта Токаева встретила Санаэ Такаичи.

Завтра Глава государства примет участие в первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония".

