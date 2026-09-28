Токаев прибыл с официальным визитом в Германию
Стороны обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Германией.
28 Сентября 2026, 21:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
28 Сентября 2026, 21:0228 Сентября 2026, 21:02
206Фото: Akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев по приглашению Федерального Президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию, сообщает Акорда.
В рамках визита в Берлине запланированы переговоры с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Фридрихом Мерцем.
Кроме того, в ходе визита Касым-Жомарт Токаев посетит Мюнхен.
Также запланированы встречи Касым-Жомарта Токаева с руководителями ведущих германских компаний, финансовых институтов, ректорами вузов и руководителями научных институтов Германии.
Глава государства примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.
Самое читаемое
- Скважина на участке: минводы напомнило, что обязан делать владелец
- Айдос Мырзахметов назначен новым министром обороны
- IT-экспорт достиг более $1 млрд: как изменился цифровой сектор Казахстана за год
- Казахстан стал двукратным серебряным призером шахматной олимпиады
- Трамп призвал Зеленского договориться с Путиным о мире