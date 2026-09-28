Токаев прибыл с официальным визитом в Германию

Стороны обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Германией.

28 Сентября 2026, 21:02
АВТОР
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Akorda.kz 28 Сентября 2026, 21:02
28 Сентября 2026, 21:02
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Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев по приглашению Федерального Президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию, сообщает Акорда.

В рамках визита в Берлине запланированы переговоры с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Фридрихом Мерцем. 

Кроме того, в ходе визита Касым-Жомарт Токаев посетит Мюнхен. 

Также запланированы встречи Касым-Жомарта Токаева с руководителями ведущих германских компаний, финансовых институтов, ректорами вузов и руководителями научных институтов Германии. 

Глава государства примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.

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