Токаев прибыл с официальным визитом в Германию

Касым-Жомарт Токаев по приглашению Федерального Президента Франка-Вальтера Штайнмайера прибыл с официальным визитом в Германию, сообщает Акорда.

В рамках визита в Берлине запланированы переговоры с Президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и Федеральным канцлером Фридрихом Мерцем.

Кроме того, в ходе визита Касым-Жомарт Токаев посетит Мюнхен.

Также запланированы встречи Касым-Жомарта Токаева с руководителями ведущих германских компаний, финансовых институтов, ректорами вузов и руководителями научных институтов Германии.

Глава государства примет участие в бизнес-форуме в Берлине и технологическом бизнес-форуме в Мюнхене.