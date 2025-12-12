Токаев прибыл в Конгресс-центр для участия в международном форуме в Ашхабаде
Сегодня, 11:12
Глава государства прибыл в Конгресс-центр для участия в международном форуме в Ашхабаде, передает BAQ.KZ
Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
