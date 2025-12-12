  • 12 Декабря, 12:32

Токаев прибыл в Конгресс-центр для участия в международном форуме в Ашхабаде

Сегодня, 11:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Токаев прибыл в Конгресс-центр для участия в международном форуме в Ашхабаде Сегодня, 11:12
Сегодня, 11:12
94

Глава государства прибыл в Конгресс-центр для участия в международном форуме в Ашхабаде, передает BAQ.KZ

Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Самое читаемое

Наверх