Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления и сооснователем компании Blackstone Стивеном Шварцманом, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Стороны обсудили приоритетные направления взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества.

Глава государства отметил, что стратегия масштабных вложений Blackstone в инфраструктуру и технологии во многом созвучна национальным приоритетам Казахстана по диверсификации экономики, внедрению инноваций и обеспечению устойчивого роста. В ходе беседы президент подчеркнул стратегическую задачу — превратить Казахстан в полностью цифровую страну. В этой связи Blackstone было предложено рассмотреть участие в проектах по строительству дата-центров, а также возможности сотрудничества в сфере управления активами, включая финансирование технологических и быстрорастущих компаний.

Справка: Blackstone — крупнейшая в мире инвестиционная компания с рыночной капитализацией более 218 млрд долларов. Она специализируется на управлении активами, недвижимости, инфраструктурой и технологическими проектами, инвестируя в десятки стран.