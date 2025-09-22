Токаев пригласил крупнейшую инвесткомпанию Blackstone к проектам в Казахстане
Казахстан стремится стать полностью цифровой страной.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления и сооснователем компании Blackstone Стивеном Шварцманом, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Стороны обсудили приоритетные направления взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества.
Глава государства отметил, что стратегия масштабных вложений Blackstone в инфраструктуру и технологии во многом созвучна национальным приоритетам Казахстана по диверсификации экономики, внедрению инноваций и обеспечению устойчивого роста. В ходе беседы президент подчеркнул стратегическую задачу — превратить Казахстан в полностью цифровую страну. В этой связи Blackstone было предложено рассмотреть участие в проектах по строительству дата-центров, а также возможности сотрудничества в сфере управления активами, включая финансирование технологических и быстрорастущих компаний.
Справка: Blackstone — крупнейшая в мире инвестиционная компания с рыночной капитализацией более 218 млрд долларов. Она специализируется на управлении активами, недвижимости, инфраструктурой и технологическими проектами, инвестируя в десятки стран.
Самое читаемое
- Землетрясение произошло в Алматинской области
- Казахстанские гимнасты обошли чемпионов мира и взяли "золото" на Кубке мира
- 12 тысяч туристов из 45 стран приехали в Астану на концерт Backstreet Boys
- Президент Казахстана обсудил сотрудничество в урановой отрасли с главой Cameco
- Саясат Нурбек рассказал о сотрудничестве с ETS и Смитсоновским институтом