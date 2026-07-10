Токаев пригласил Трампа посетить Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, международную безопасность и перспективы дальнейшего взаимодействия, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В начале беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил американского лидера с 250-летием независимости США, отметив, что за сравнительно короткий исторический период страна смогла стать одной из ведущих мировых держав.

Глава государства также отметил, что политика здравого смысла, которой руководствуется администрация Дональда Трампа во внутренней политике, во многом созвучна проводимой в Казахстане стратегии построения Справедливого Казахстана, основанной на принципе «Закон и Порядок».

Обсудили экономику и международную безопасность

Во время разговора президенты обменялись мнениями по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества и политического взаимодействия между двумя странами.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокую динамику реализации договоренностей, достигнутых во время его визита в Вашингтон в ноябре прошлого года.

Отдельное внимание было уделено вопросам международной безопасности. Президент Казахстана подтвердил неизменную позицию страны в отношении недопустимости распространения ядерного оружия и обогащенного урана, а также подчеркнул важность сотрудничества с МАГАТЭ для укрепления международного режима контроля.

Токаев пригласил Трампа в Казахстан

Глава государства также положительно оценил состоявшиеся в последнее время встречи в Акорде с американскими официальными лицами, в том числе сенатором Стивом Дэйнсом, специальным посланником Президента США Серджио Гором, а также представителями Белого дома и американских деловых кругов.

В завершение телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев пригласил Дональда Трампа посетить Казахстан с официальным визитом в удобное для него время.