Елена Рыбакина сенсационно покинула US Open-2025
В Афганистане произошло землетрясение: погибли 500 человек
Школы нового поколения: как Казахстан решает проблему трёхсменки и дефицита мест
Новые школы открылись ко Дню знаний в Алматы
Трамп пригрозил ввести федеральный контроль в Чикаго из-за роста преступности
"Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
Белый дом опроверг слухи о смерти Дональда Трампа
Певец Сакен Майгазиев попал в ДТП по дороге в Сарыагаш
В пустыне под Лас-Вегасом нашли останки более 100 человек
На границе США с Мексикой на 57% увеличилось число нелегальных мигрантов
В Актау задержали мужчину с обрезом ружья
В Казахстан идет резкое похолодание
1,6 млрд тенге украдено из оборонного бюджета: суд вынес приговор
Нападения на медиков заставили Астану оснастить скорые камерами
Полицейский насмерть сбил женщину в Шымкенте
Мясной ажиотаж или миф? Минсельхоз раскрыл правду о говядине
Поставлен заслон семейственности во власти – Президент Казахстана

Токаев примет участие в заседании казахско-китайского Делового совета

Сегодня, 17:40
АВТОР
Akorda.kz Сегодня, 17:40
Сегодня, 17:40
141
Фото: Akorda.kz

В Тяньцзине завершился саммит ШОС. Визит Главы государства продолжится завтра в Пекине, передаёт BAQ.KZ.

Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании казахско-китайского Делового совета, а также проведет ряд встреч с руководителями крупных компаний Китая. Кроме того, Президент посетит церемонию открытия Культурного центра Казахстана.

