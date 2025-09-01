Токаев примет участие в заседании казахско-китайского Делового совета
Сегодня, 17:40
141Фото: Akorda.kz
В Тяньцзине завершился саммит ШОС. Визит Главы государства продолжится завтра в Пекине, передаёт BAQ.KZ.
Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании казахско-китайского Делового совета, а также проведет ряд встреч с руководителями крупных компаний Китая. Кроме того, Президент посетит церемонию открытия Культурного центра Казахстана.
