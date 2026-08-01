Токаев принял участие в открытии ЧМ по водно-моторному спорту в Кыргызстане
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и руководители стран Центральной Азии побеседовали с участниками соревнований и пожелали им успешного выступления.
1 Августа 2026, 13:49
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1 Августа 2026, 13:491 Августа 2026, 13:49
211Фото: Akorda.kz
Президентам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана также был представлен болид, участвующий в гонке, сообщает Акорда.
Затем лидеры стран Центральной Азии одновременно привели в действие символический пусковой механизм, дав официальный старт этапу чемпионата по водно-моторному спорту UIM F1H2O – «Гран-при Кыргызская Республика – Иссык-Куль 2026».
В соревнованиях участвуют 8 команд и 18 пилотов, представляющих ОАЭ, Австралию, Канаду и другие страны.
Гран-при, проводящийся впервые в Кыргызстане, станет одним из крупнейших международных спортивно-культурных событий в истории республики.
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