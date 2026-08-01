  • Главная
  • Новости
  • Токаев принял участие в открытии ЧМ по водно-моторному спорту в Кыргызстане

Токаев принял участие в открытии ЧМ по водно-моторному спорту в Кыргызстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и руководители стран Центральной Азии побеседовали с участниками соревнований и пожелали им успешного выступления. 

1 Августа 2026, 13:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Akorda.kz 1 Августа 2026, 13:49
1 Августа 2026, 13:49
211
Фото: Akorda.kz

Президентам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана также был представлен болид, участвующий в гонке, сообщает Акорда.

Затем лидеры стран Центральной Азии одновременно привели в действие символический пусковой механизм, дав официальный старт этапу чемпионата по водно-моторному спорту UIM F1H2O – «Гран-при Кыргызская Республика – Иссык-Куль 2026».

В соревнованиях участвуют 8 команд и 18 пилотов, представляющих ОАЭ, Австралию, Канаду и другие страны.

Гран-при, проводящийся впервые в Кыргызстане, станет одним из крупнейших международных спортивно-культурных событий в истории республики.

Самое читаемое

Наверх