Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, подчеркнув значимость национального единства и исторических достижений страны, передает BAQ.KZ.

"Если мы как нация хотим достичь больших высот, то, прежде всего, должны быть едиными", - отметил он.

Президент напомнил пословицу, отражающую важность сплоченности: "Как говорится, "Төртеу түгел болса, төбедегі келеді" ("Тем, кто сплочен, покорятся даже самые высокие вершины"). Если мы как нация хотим достичь больших высот, то, прежде всего, должны быть едиными, проявлять солидарность и уважение друг к другу".

Он обратил внимание на необходимость уважительного отношения к труду и мнению других людей.

"Живя в одной стране, на нашей общей земле, мы не должны скатываться до конфликтов и раздоров. Обесценивание чьего-то труда, высмеивание чьего-то мнения, очернение кого-то – это поступки, чуждые развитому, цивилизованному обществу, и даже постыдные, за них придется держать ответ перед обществом и законом", - отметил он.

Особое внимание президент уделил проблемам общения в интернете: "Обсуждение в интернете, начавшееся с одной темы, порой перерастает в бесконечную дискуссию, и это превращается в явление, которое можно назвать "очень опасной общественной болезнью". От такой болезни мы должны избавляться".

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул историческую роль Декларации о государственном суверенитете, отметив: "35-летие Декларации о государственном суверенитете – важнейший исторический рубеж".

Он пояснил, что такие документы сохраняют значение на протяжении веков.

"Опыт многих стран показывает, что такие документы сохраняют свое значение на протяжении веков, становясь незыблемым фундаментом гражданского самосознания. Поэтому Декларация о суверенитете – это один из столпов нашей государственности, олицетворение созидательных устремлений нашего народа", - добавил он.

Президент подчеркнул стратегическое значение выбранного курса.

"С самого первого дня провозглашения суверенитета наша страна неизменно следует избранному пути укрепления государственности и повышения благосостояния народа. Это единственно правильная стратегия", - отметил Глава государства.

Он добавил о ценности труда и поддержке граждан.