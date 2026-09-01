Токаев призвал разработать универсальные правила для искусственного интеллекта

Развитие искусственного интеллекта требует универсальных правил, которые позволят использовать возможности технологии и одновременно предотвратить риски ее бесконтрольного применения. Об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на саммите «ШОС плюс» в Бишкеке.

Глава государства отметил, что от ответственного развития искусственного интеллекта все больше зависит глобальная стабильность.

– Нужны универсальные правила, раскрывающие созидательный потенциал искусственного интеллекта, предотвращающие его бесконтрольное применение и сокращающие цифровой разрыв, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также рассказал о роли Казахстана в развитии международного сотрудничества в цифровой сфере.

По инициативе страны в Алматы планируется создать Азиатско-Тихоокеанский центр цифровых решений ЭСКАТО ООН.

Токаев считает, что новая площадка должна способствовать распространению передовых цифровых решений, в первую очередь в интересах развивающихся стран.

– Центр может и должен способствовать масштабированию передового опыта в интересах, прежде всего, развивающихся стран, – отметил Президент.

В своем выступлении Глава государства связал вопросы технологического развития с более широкой задачей формирования устойчивой международной системы. По его словам, ШОС может внести вклад в построение более безопасного миропорядка на основе равной и неделимой безопасности, суверенного равенства и взаимного уважения.