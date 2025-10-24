В Акорде прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню Республики Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своей речи подчеркнул важность стабильности, согласия и воспитания молодого поколения в духе патриотизма, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил стратегические цели страны: "Казахстан должен быть Справедливым, Безопасным, Чистым и Сильным государством. Это национальная стратегическая цель, общая задача и священный долг всех граждан. Для того чтобы стать передовой страной нам предстоит преодолеть еще немало рубежей".

Президент подчеркнул значение стабильности: "Мы должны ценить стабильность и согласие. Особенно важно правильно разъяснять эти ценности подрастающему поколению, давать ему верные жизненные ориентиры. Будущее нашей страны – в руках молодежи. Поэтому нужно воспитывать наших молодых людей, прежде всего, как ответственных граждан – Адал азамат".

Токаев дал определение ответственному гражданину: "Ответственный гражданин – это человек, который уважает свою страну и народ, соблюдает законы, стремится к знаниям, привержен национальным ценностям и вносит вклад в укрепление единства страны".

Президент также подчеркнул роль молодежи в процветании страны: "Процветание Казахстана – в руках патриотичной, дисциплинированной, образованной, культурной, активной и интеллектуальной молодежи. Молодое поколение должно расти, осознавая, что человек, верящий в свои силы, прогрессивный, образованный, предприимчивый и трудолюбивый, никогда не будет от кого-либо зависеть. Если каждый гражданин будет предан своему делу, аккуратен и сосредоточен, то и все государство будет успешным".

Токаев отметил необходимость смелых решений для будущего страны: "Мы должны стать конкурентоспособной нацией. Это, в первую очередь, вопрос качества нации. Наши граждане должны быть современными, прогрессивно мыслящими и творческими. В нынешнее крайне сложное, переменчивое и полное противоречий время быть передовой страной – нелегкая задача. Поэтому мы будем принимать смелые решения и решительно двигаться вперед, к светлому будущему. Абсолютно уверен, что только в этом случае наше время сохранится в сознании народа как историческая эпоха великого перелома".

Кроме внутренней политики, Президент обратил внимание на внешние аспекты: "В нынешнее неспокойное время особое значение приобретает внешняя политика, основанная на традициях взвешенной дипломатии".

Глава государства подчеркнул цель реформ: "Конечная цель реформ, которые мы осуществляем общими силами, – адаптировать Казахстан к новым реалиям, тем самым укрепить суверенитет страны и повысить ее конкурентоспособность. Мой гражданский долг как Главы государства – обеспечить территориальную целостность, независимость и экономическое развитие нашей страны".

Токаев отметил успехи Казахстана на международной арене: "Несмотря на столь сложную обстановку, наша страна поступательно развивается. Мы наладили дружественные отношения со всеми странами, наше государство признано как надежный партнер. Благодаря этому мы привлекаем значительные инвестиции в энергетику, транспорт, логистику, информационные технологии, сельское хозяйство и другие отрасли".

Президент подчеркнул важность дипломатии: "В нынешнее неспокойное время особое значение приобретает внешняя политика, основанная на традициях взвешенной дипломатии. Мы считаем, что всем государствам следует находить общий язык и достигать компромиссов. Необходимо укреплять взаимное доверие и уважение, развивать партнерские отношения".

Отдельно Токаев отметил международные инициативы: "Большим успехом можно назвать недавнее открытие в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. На юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций я обратил особое внимание на ключевые международные проблемы и высказал ряд предложений. В мире должна быть установлена система справедливых международных отношений, учитывающая интересы всех стран. Казахстан как ответственный и влиятельный член мирового сообщества продолжит проводить сбалансированную и конструктивную внешнюю политику".