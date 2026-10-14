Глава государства призвал укреплять ценности Конституции и «Таза Қазақстан»

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам республиканского форума «Новая общественная этика: культура, нравственные нормы и ценности» в Уральске. Приветственное письмо Главы государства зачитал председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов.

Президент поздравил участников с открытием форума и отметил, что встреча имеет особое значение для преемственности национального воспитания и развития общественной культуры.

«Конституция – это священный документ, открывающий путь к процветанию нашей страны, и ориентир, определяющий облик нашего народа в новую эпоху. Поэтому важнейшая задача, стоящая перед нами, – всесторонне разъяснять гражданам, особенно молодежи, основные ценности и смысл Конституции, широко продвигать ее положения. В нынешнее изменчивое, нестабильное и сложное время особенно важно, сохраняя в памяти тысячелетнюю историю и традиции нашей государственности, утверждать в сознании общества ценности, присущие прогрессивной и развитой нации», – говорится в приветственном письме.

Глава государства подчеркнул, что путь к построению цивилизованного и процветающего государства начинается с самоотверженного труда всего общества во имя интересов Родины.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на общенациональной инициативе «Таза Қазақстан».

«Вместе мы приступили к реализации общенациональной инициативы «Таза Қазақстан». По всей стране проводятся мероприятия по наведению чистоты, а глубокий смысл этого понятия постепенно укореняется в сознании наших граждан, особенно молодежи. Таким образом, чистота становится неотъемлемой частью национального облика и непреложной ценностью нашего народа», – отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан строит Справедливый, Безопасный, Сильный и Чистый Казахстан, где верховенствуют закон и порядок, а особое значение придается образованию, науке и инновациям.

«В реализации этой важной миссии должны активно участвовать не только государственные учреждения, но и все общество – каждая семья, каждый гражданин, общественные активисты, педагоги и волонтеры. Уверен, что конструктивные предложения и новые идеи, прозвучавшие сегодня, будут способствовать достижению этих целей», – говорится в приветствии Главы государства.

В форуме приняли участие более тысячи представителей общественности, активных женщин и экспертного сообщества.\

Мероприятие стало первым региональным форумом Қазақстан Халық Кеңесі в рамках реализации поручений Главы государства. Участники обсудили воспитание молодежи, общественную этику, нравственные ценности, образование, культуру чтения, условия службы в воинских частях, занятость молодежи и защиту прав женщин.