Токаев предложил дорожную карту для стран без моря
Глава государства выступил на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
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В своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова за инициативу созвать конференцию, а также выразил признательность Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за приверженность решению проблем и реализации возможностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), передает BAQ.KZ.
Он напомнил, что более двух десятилетий назад Казахстан взял на себя ведущую роль, приняв у себя Первую конференцию ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, что ознаменовало начало его многолетнего непрерывного участия в этом процессе. В ходе этого исторического события была принята Алматинская программа действий, которая впервые включила вопросы Группы РСНВМ в глобальную повестку дня в области развития.
"Сегодня мы собрались в Авазе для того, чтобы предпринять новые усилия для дальнейшего продвижения в достижении стоящих перед нами задач", – подчеркнул Глава государства.
По его словам, 32 развивающихся страны, не имеющие выхода к морю, представляют более полумиллиарда человек. Многие из них по-прежнему сталкиваются с препятствиями в доступе к финансированию, технологиям и на мировые рынки.
"Ограниченные региональные транспортные связи по-прежнему остаются основной проблемой для стран, не имеющих выхода к морю. Эта проблема влечет за собой ряд экономических трудностей, включая высокие транзитные и торговые издержки, а также уязвимость перед геополитическими факторами. Эти ограничения влияют на благосостояние граждан и снижают конкурентоспособность. Они еще более усугубляются конфликтами, экономическими санкциями, сбоями в цепочках поставок и ростом глобального недоверия. Тем не менее Казахстан считает, что РСНВМ должны рассматриваться как равные и перспективные партнеры в формировании решений глобальной повестки дня. Голоса развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, должны быть громче, наше сотрудничество – глубже, а коллективные амбиции – смелее", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил, что Казахстан полностью поддерживает Авазскую программу действий в качестве дорожной карты на пути к устойчивому, инклюзивному и устойчивому будущему.
"Это важное начинание должно получить политическую поддержку транзитных стран, международных организаций по развитию и финансовых институтов. Необходимы инновационные финансовые механизмы для стимулирования инвестиций в такие ключевые секторы, как транспорт, энергетика и цифровая инфраструктура", – заявил Президент.
Еще одной насущной проблемой Касым-Жомарт Токаев назвал изменение климата.
"Многие страны РСНВМ сталкиваются с нехваткой воды, таянием ледников, опустыниванием и другими экстремальными погодными явлениями. Решение этих проблем требует скоординированных региональных усилий и активной международной поддержки. В то же время я считаю, что меры по борьбе с изменением климата должны оставаться сбалансированными и инклюзивными, отвечать обоснованным потребностям стран в области развития. Для укрепления наших совместных усилий по борьбе с изменением климата я приглашаю вас на Региональный экологический саммит, который пройдет в Астане в партнерстве с Организацией Объединенных Наций в апреле следующего года", – сказал Глава нашего государства.
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