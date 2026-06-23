Токаев провел неформальную беседу с главой Евросовета Антониу Коштой
Сегодня 2026, 06:28
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Сегодня 2026, 06:28Сегодня 2026, 06:28
144Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев встретился в неформальной обстановке с президентом Европейского Совета Антониу Коштой. Беседа состоялась накануне официальных переговоров с высшим руководством ЕС и позволила лидерам в доверительной атмосфере обсудить ключевые вопросы сотрудничества.
Ожидается, что на предстоящих официальных встречах стороны детально рассмотрят расширение торгово-экономических связей, инвестиции в «зеленую» энергетику, а также развитие Транскаспийского маршрута. Подобный формат контактов накануне больших саммитов подчеркивает высокий уровень дипломатического доверия между Астаной и Брюсселем.
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