Токаев провел неформальную беседу с главой Евросовета Антониу Коштой

Касым-Жомарт Токаев встретился в неформальной обстановке с президентом Европейского Совета Антониу Коштой. Беседа состоялась накануне официальных переговоров с высшим руководством ЕС и позволила лидерам в доверительной атмосфере обсудить ключевые вопросы сотрудничества.

Ожидается, что на предстоящих официальных встречах стороны детально рассмотрят расширение торгово-экономических связей, инвестиции в «зеленую» энергетику, а также развитие Транскаспийского маршрута. Подобный формат контактов накануне больших саммитов подчеркивает высокий уровень дипломатического доверия между Астаной и Брюсселем.