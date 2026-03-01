Токаев провел переговоры с президентом ОАЭ на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы Глава государства выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и передал слова искреннего уважения, поддержки и солидарности руководству и народу ОАЭ. Токаев с сожалением отметил, что в результате военной атаки пострадала гражданская инфраструктура страны.
– Казахстан рассматривает Объединенные Арабские Эмираты как дружественную и братскую страну и готов оказать посильную помощь в случае необходимости, – заявил Президент Казахстана.
Как подчеркнул Глава государства, атака на гражданские объекты ОАЭ, как и на другие страны Залива, заслуживает резкого осуждения.
Со своей стороны шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян высоко оценил поддержку Казахстана, а также выразил слова признательности за готовность нашей страны оказать посильное содействие в преодолении текущего международного кризиса.
В ходе разговора собеседники подтвердили приверженность укреплению казахско-эмиратских отношений дружбы и стратегического партнерства, а также пожелали братским народам двух стран мира, благополучия и процветания в священный месяц Рамазан.
Самое читаемое
- Президент Казахстана направил послания главам арабских стран с выражением поддержки
- Ормузский пролив под нагрузкой: десятки танкеров сосредоточены у берегов Ирана и ОАЭ
- Токаев поручил Совету Безопасности представить план экстренных мер в связи с ситуацией вокруг Ирана
- Смена режима в Иране может стать «золотой жилой» для Казахстана – политолог
- Глава МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США