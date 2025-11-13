Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателя судебной коллегии и судей судов Республики Казахстан", передает BAQ.KZ.

Соответствующий документ датирован 10 ноября 2025 года.

Назначения на должность председателей судов

Город Алматы:

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям – Раисов Тимур Толегенович

Специализированный межрайонный экономический суд – Нурбеков Айбар Баймаханович

Акмолинская область:

Сандыктауский районный суд – Садирмекова Арайлым Талипбековна

Степногорский городской суд – Калиаскарова Салтанат Жакиповна (освобождена судья Бурабайского районного суда)

Актюбинская область:

Суд №2 города Актобе – Избагамбетова Сандугаш Жакияновна

Айтекебийский районный суд – Бертанов Талгатбек Батырбаевич (освобожден судья Темирского районного суда)

Атырауская область:

Макатский районный суд – Орыспаев Курмет Орыспайулы

Западно-Казахстанская область:

Районный суд №2 Акжаикского района – Гумаров Тамар Салимжановна (освобожден судья Сырымского районного суда)

Бокейординский районный суд – Шингалиев Марат Энгельсович (освобожден судья специализированного межрайонного экономического суда)

Суд №2 города Уральска – Суханов Гулдан Ибраевна

Костанайская область:

Аулиекольский районный суд – Оспанов Балжан Каиргельдиновна

Камыстинский районный суд – Ертаев Гали Каиркановна (освобожден судья суда района им. Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области)

Костанайский городской суд – Садвокасов Жумабек Майхибинович

Северо-Казахстанская область:

Межрайонный суд района Шал акына – Умаров Рустем Кошкарович (освобожден судья суда №2 города Петропавловска)

Туркестанская область:

Ордабасинский районный суд – Сатыбалдиев Айжан Кулмановна (освобожден судья специализированного межрайонного экономического суда г. Шымкента)

Восточно-Казахстанская область:

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска – Жунусов Жанат Ниеткабыловна

Межрайонный суд по уголовным делам города Усть-Каменогорска – Жаксыбекова Нургуль Айтбековна (освобожден судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам)

Назначения на должность судей

Город Астана:

Межрайонный суд по гражданским делам – Бурабаев Дулат Кайдарович (освобожден судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области)

Ибраева Назгуль Ерканатовна (освобожден судья специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области)

Калиев Арайлым Кадилбековна (освобожден судья Балхашского городского суда Карагандинской области)

Межрайонный суд по уголовным делам – Алиев Акмарал Хакимовна (освобожден судья суда №2 города Актобе)

3. Освобождения от занимаемых должностей