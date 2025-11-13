Токаев произвел кадровые перестановки в судейском корпусе
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателя судебной коллегии и судей судов Республики Казахстан", передает BAQ.KZ.
Соответствующий документ датирован 10 ноября 2025 года.
Назначения на должность председателей судов
Город Алматы:
-
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям – Раисов Тимур Толегенович
-
Специализированный межрайонный экономический суд – Нурбеков Айбар Баймаханович
Акмолинская область:
-
Сандыктауский районный суд – Садирмекова Арайлым Талипбековна
-
Степногорский городской суд – Калиаскарова Салтанат Жакиповна (освобождена судья Бурабайского районного суда)
Актюбинская область:
-
Суд №2 города Актобе – Избагамбетова Сандугаш Жакияновна
-
Айтекебийский районный суд – Бертанов Талгатбек Батырбаевич (освобожден судья Темирского районного суда)
Атырауская область:
-
Макатский районный суд – Орыспаев Курмет Орыспайулы
Западно-Казахстанская область:
-
Районный суд №2 Акжаикского района – Гумаров Тамар Салимжановна (освобожден судья Сырымского районного суда)
-
Бокейординский районный суд – Шингалиев Марат Энгельсович (освобожден судья специализированного межрайонного экономического суда)
-
Суд №2 города Уральска – Суханов Гулдан Ибраевна
Костанайская область:
-
Аулиекольский районный суд – Оспанов Балжан Каиргельдиновна
-
Камыстинский районный суд – Ертаев Гали Каиркановна (освобожден судья суда района им. Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области)
-
Костанайский городской суд – Садвокасов Жумабек Майхибинович
Северо-Казахстанская область:
-
Межрайонный суд района Шал акына – Умаров Рустем Кошкарович (освобожден судья суда №2 города Петропавловска)
Туркестанская область:
-
Ордабасинский районный суд – Сатыбалдиев Айжан Кулмановна (освобожден судья специализированного межрайонного экономического суда г. Шымкента)
Восточно-Казахстанская область:
-
Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска – Жунусов Жанат Ниеткабыловна
-
Межрайонный суд по уголовным делам города Усть-Каменогорска – Жаксыбекова Нургуль Айтбековна (освобожден судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам)
Назначения на должность судей
Город Астана:
-
Межрайонный суд по гражданским делам – Бурабаев Дулат Кайдарович (освобожден судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области)
-
Ибраева Назгуль Ерканатовна (освобожден судья специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области)
-
Калиев Арайлым Кадилбековна (освобожден судья Балхашского городского суда Карагандинской области)
-
Межрайонный суд по уголовным делам – Алиев Акмарал Хакимовна (освобожден судья суда №2 города Актобе)
3. Освобождения от занимаемых должностей
-
Ибраев Алмаз Серикович – председатель судебной коллегии по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда (уход в отставку)
-
Судьи Алматинского городского суда: Исабаева Акмарал Ахмеджановна, Молдашев Канат Чадиевич, Мырзакарим Рустем Мырзакаримулы (уход в отставку)
-
Судья Атырауского областного суда – Нуржанов Багилу Баймуратовна (уход в отставку)
-
Судьи Карагандинского областного суда: Аманжолов Нурбек Абдыманапович, Маймаков Бакытжан Кошкарбаевич (уход в отставку)
-
Судья Павлодарского областного суда – Ибраев Нурлан Саматович (уход в отставку)
