Токаев провел встречу с Императором Японии Нарухито
Первый официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Японию начался со встречи с Императором Нарухито ,передает BAQ.KZ.
Глава нашего государства выразил признательность за оказанное гостеприимство.
Президент подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью. По его словам, наши страны связывают давние дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и плодотворном сотрудничестве в различных сферах.
В свою очередь Император Нарухито выразил уверенность, что визит Президента Касым-Жомарта Токаева станет значимым событием в летописи отношений Японии и Казахстана, а также выведет их на качественно новый уровень.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Император Нарухито обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также международной тематике.
