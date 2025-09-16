  • 16 Сентября, 06:39

Токаев расширил полномочия Службы госохраны

Указ президента усиливает роль СГО.

Сегодня, 06:32
АВТОР
Акорда Сегодня, 06:32
Сегодня, 06:32
24
Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который значительно усиливает роль Службы государственной охраны, передает BAQ.KZ. С 10 сентября 2025 года это ведомство фактически получило часть полномочий армии.

Теперь СГО будет отвечать не только за безопасность первых лиц государства и стратегических объектов, но и за уничтожение боеприпасов, выработку технических требований к новым видам вооружений и военной техники, проведение государственных испытаний и участие в планировании территориальной обороны страны.

Таким образом, Служба государственной охраны превращается в структуру, которая выходит далеко за рамки классических функций охраны и начинает играть весомую роль в укреплении оборонного потенциала страны.

