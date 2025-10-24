Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, подчеркнув значимость поддержки отечественного бизнеса и развития национальных брендов, передает BAQ.KZ.

"В повестке дня стоит актуальная задача – воспитание граждан в духе экономического патриотизма", - отметил Глава государства.

Он подчеркнул возможности, открывающиеся перед активной молодежью.

"В эпоху искусственного интеллекта разного рода возможности множатся в геометрической прогрессии, обязательно появятся новые отрасли и новые формы бизнеса. Это "золотой шанс" для мыслящей, активной молодежи. Государство и общество должны поддержать молодые таланты, и мы будем делать это", - сказл Президент.

Президент разъяснил суть экономического патриотизма:

"Речь идет о поддержке отечественных производителей, об инвестировании в идеи и стартапы наших предпринимателей и потреблении их продукции. В этом тоже проявляется гражданская солидарность", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил рост национальных брендов и их значимость для имиджа страны.

"В настоящее время растет количество наших национальных брендов. Национальный продукт, прежде всего, представляет нашу страну во всем мире. Поэтому знак Made in Qazaqstan должен стать олицетворением качества и доверия", - отметил он.

Токаев подчеркнул международный успех казахстанских компаний.

"Рост интереса иностранных граждан к нашим товарам – это показатель того, что отечественный бизнес успешно развивается. Наши компании выходят на глобальный рынок, расширяют свою деятельность и представляют Казахстан как динамично развивающуюся, передовую страну", - сказал он.

Президент отметил вклад предпринимателей в развитие страны.