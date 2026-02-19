"Наша встреча в Институте мира имени Дональда Трампа проходит в период, когда решительные и прагматичные действия приобретают определяющее значение. По сути, речь идет о построении прочного мира посредством практических, целенаправленных мер, а не через бесконечные конференции с резолюциями, основанными лишь на благих пожеланиях. Г-н Президент, Ваше четкое видение и дальновидный подход к продвижению глобального мира и стабильности вдохновили мою страну присоединиться к Совету мира", – сказал он.