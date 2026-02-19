Токаев: Совет мира отвечает новым реалиям
Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на инаугурационном заседании Совета мира.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Приветствуя участников саммита, Глава государства выразил благодарность Президенту США Дональду Трампу за проведение этого исторического мероприятия, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду.
"Наша встреча в Институте мира имени Дональда Трампа проходит в период, когда решительные и прагматичные действия приобретают определяющее значение. По сути, речь идет о построении прочного мира посредством практических, целенаправленных мер, а не через бесконечные конференции с резолюциями, основанными лишь на благих пожеланиях. Г-н Президент, Ваше четкое видение и дальновидный подход к продвижению глобального мира и стабильности вдохновили мою страну присоединиться к Совету мира", – сказал он.
Касым-Жомарт Токаев считает, что Совет мира отвечает новым реалиям, укрепляя существующие многосторонние усилия.
"Мир еще не видел подобных инициатив – по своей сути это беспрецедентный шаг, поскольку инновационная концепция или проект «Мир через созидание» имеет все шансы стать реальностью благодаря нашим совместным усилиям. Поэтому, г-н Президент, я полностью разделяю Ваше убеждение в том, что прочный мир должен основываться на конкретных действиях", – отметил Глава государства.
Самое читаемое
- В Туркестанской области массово ловят торговцев на завышении цен
- В Казахстане вводят новые правила интернет-покупок: появятся НДС и отдельная декларация
- После скандала аккаунт курьера из Алматы заблокировали
- Аэропорт Семея оштрафован на 8,8 млн тенге за монопольные цены на топливо
- Залужный обвинил Зеленского: почему контрнаступление Украины 2023 года провалилось