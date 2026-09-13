Токаев: Товарооборот Казахстана с членами БРИКС достиг около 72 млрд долларов

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что товарооборот Казахстана с членами и партнерами БРИКС в 2025 году достиг около 72 млрд долларов.

– Обладая значительным промышленным, транзитным и технологическим потенциалом, мы намерены диверсифицировать торгово-экономические и инвестиционные связи со всеми государствами БРИКС. В качестве председателя Евразийского экономического союза Казахстан выступает за расширение экономического сотрудничества с БРИКС и продвижение работы по заключению соглашения о свободной торговле с Индией. Являясь надежным поставщиком ключевых сырьевых ресурсов, наша страна вносит вклад в обеспечение глобальной безопасности поставок. Мы видим значительные возможности для развития партнерства в сферах глубокой переработки в энергетике, критически важных минералов и сельского хозяйства, уделяя особое внимание передаче технологий, обмену знаниями и совместным инвестициям. Кроме того, мы располагаем значительным потенциалом для совместной реализации масштабных инфраструктурных проектов, в том числе имеющих международное значение. Новый Банк развития мог бы рассмотреть возможности финансирования коммерчески жизнеспособных проектов во всех странах БРИКС, в том числе и в Казахстане, – заметил Глава нашего государства.



Президент Казахстана считает, что укрепление транспортной взаимосвязанности позволит раскрыть этот потенциал и придать импульс общему экономическому росту.