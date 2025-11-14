  • 14 Ноября, 13:23

Президент участвует во втором Форуме работников сельского хозяйства

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие во втором Форуме работников сельского хозяйства, передаёт BAQ.KZ.

Мероприятие собрало более 2000 участников, включая сельхозтоваропроизводителей, представителей отраслевых ассоциаций, международных организаций, инвесторов, ветеранов отрасли, а также студентов, обучающихся по специальностям аграрной сферы.

