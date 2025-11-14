Президент участвует во втором Форуме работников сельского хозяйства
Сегодня, 12:07
96Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие во втором Форуме работников сельского хозяйства, передаёт BAQ.KZ.
Мероприятие собрало более 2000 участников, включая сельхозтоваропроизводителей, представителей отраслевых ассоциаций, международных организаций, инвесторов, ветеранов отрасли, а также студентов, обучающихся по специальностям аграрной сферы.
