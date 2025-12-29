Указом Главы государства утверждена Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана до 2030 года "Единство в многообразии", передает BAQ.KZ.



Концепцией предусмотрено дальнейшее развитие Ассамблеи народа Казахстана с учетом новых принципов и подходов к консолидации общества и обеспечению общественного согласия и общенационального единства.