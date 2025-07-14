Токаев утвердил новые изменения в здравоохранении
Подписан ключевой закон для казахстанцев.
Сегодня, 16:01
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Сегодня, 16:01Сегодня, 16:01
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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг", передает BAQ.KZ.
Текст Закона публикуется в печати.
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