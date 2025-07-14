Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг", передает BAQ.KZ.



Текст Закона публикуется в печати.