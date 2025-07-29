Токаев в Анкаре: "Казахстан всегда рад успехам Турции"
Президенты Казахстана и Турции провели брифинг для СМИ.
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Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому турецкому народу за приглашение посетить Турцию с официальным визитом и оказанное казахской делегации гостеприимство, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду. Глава государства отметил, что каждый визит в страну, с которой нас связывают общие корни, имеет особое значение для обоих народов.
Под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турецкая Республика отмечает свой вековой юбилей историческими достижениями, уверенно вступив в новую эру. Благодаря взвешенной внешней политике уважаемого президента Турция признана во всем мире авторитетным и влиятельным государством. В основе этих свершений лежат единство, мудрость и стойкость турецкого народа. Покорение подобных высот, без сомнений, стало возможным благодаря самоотверженной деятельности президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Наши граждане искренне уважают президента Реджепа Тайипа Эрдогана и весь турецкий народ. Казахстан всегда рад успехам Турции и желает ей светлого будущего, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что отношения между двумя странами переросли в расширенное стратегическое партнерство, и выразил уверенность в том, что завершившиеся плодотворные переговоры выведут двусторонние связи на новый уровень.
Были подписаны важные межправительственные документы, призванные активизировать контакты в различных отраслях. Турция является одним из наших основных стратегических партнеров в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В этой связи особое внимание было уделено перспективам увеличения взаимного товарооборота. В прошлом году объем торговли между двумя странами составил 5 миллиардов долларов. В будущем мы значительно увеличим этот показатель, для этого есть необходимый потенциал, – отметил глава государства.
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