Токаев возложил венок к Монументу Нейтралитета в Ашхабаде
Сегодня, 10:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:38Сегодня, 10:38
55
В рамках мероприятий форума, посвященного Международному году мира и доверия, Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с главами других государств принял участие в церемонии возложения венков к Монументу Нейтралитета, символизирующему приверженность Туркменистана идеалам мира и созидания, передает BAQ.KZ.
Самое читаемое
- Резиденцию президента в Шымкенте преобразуют в лагерь для детей
- Казахстан готов поставлять в Иран товары на сумму не менее 200 млн долларов
- В колонии строгого режима в Туркестанской области вспыхнул бунт заключённых
- Казахстанский боксер Темиртас Жусупов пробился в полуфинал ЧМ-2025 в Дубае
- Италия обсудила с Зеленским пути урегулирования конфликта с Россией