Токаев возложил венок к Монументу Нейтралитета в Ашхабаде

В рамках мероприятий форума, посвященного Международному году мира и доверия, Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с главами других государств принял участие в церемонии возложения венков к Монументу Нейтралитета, символизирующему приверженность Туркменистана идеалам мира и созидания, передает BAQ.KZ.

