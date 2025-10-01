В ходе торжественной церемонии Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил ряд педагогов государственными наградами за значительный вклад в развитие образования и особые заслуги перед Республикой.

Высоких наград были удостоены не только школьные учителя, но и преподаватели колледжей и вузов, а также специалисты, работающие с детьми с особыми потребностями.

Глава государства отметил, что труд педагогов имеет ключевое значение для будущего страны, а их ежедневная работа заслуживает особого уважения и признания.

орденом "Парасат"

Жанбершиеву Улжан – доцента НАО "Кызылординский университет имени Коркыт ата" Министерства науки и высшего образования

Мусайбекова Рашида Кабдулкалимовича – сеньор-лектора НАО "Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова" Министерства науки и высшего образования;

присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы"

Абдраимовой Гульнаре Фазылкаримовне – преподавателю КГП "Высший колледж "ASTANA POLYTECHNIC", город Астана

Ванов Қуантқан Рзаұлы – ветерану труда, Мангистауская область

Губаевой Мугильсин Маулетовне – ветерану труда, город Алматы

Жамишевой Сауле Абрашовне – методисту НАО "Республиканская физико-математическая школа", город Алматы

Раимбековой Улжан Кеттешовне – учителю КГУ "Школа-гимназия № 7 "Туран", Туркестанская область

Серекеевой Кумискул Дуйсеновне – учителю КГУ "Государственная общеобразовательная школа-лицей № 15 имени М. Дүйсенова", город Кызылорда

Талканбаеву Мухтару Даулетулы – учителю КГУ "Специализированный лицей-интернат "Дарын" для одаренных детей", Жамбылская область

Темирбулатовой Алие Ескалиевне – учителю КГУ "Лицей № 161 имени Ж. Жабаева", город Алматы

Шералхан Гульмире – учителю ГКП "Школа-гимназия № 47 имени Т. Тажибаева", город Шымкент;

орденом "Құрмет"

Мергенбаеву Назигуль Оразбаевну – учителя КГУ "Школа-гимназия № 206", город Алматы

Оспанову Айман Кадыровну – учителя КГУ "Школа-гимназия № 86 имени Г. Мусрепова", город Алматы

Тазабекову Рахат Касымовну – ветерана труда, Алматинская область

Танатканову Нагиму Джакуповну – ветерана труда, город Алматы

Тулепову Лаззат Жайшылыковну – директора КГУ "Областная специальная школа интернат", Атырауская область

Хамзину Шынар Габдсаматовну – мать-воспитателя КГУ "Областная детская деревня семейного типа", Западно-Казахстанская область;

медалью "Ерен еңбегі үшін"

Алиеву Салиму Темирбулатовну – учителя КГУ "Школа-лицей № 35", Западно-Казахстанская область

Базарбаеву Саруар Оразовну – преподавателя КГКП "Высший строительно-экономический колледж", Северо-Казахстанская область

Жалпакова Талгата Темиржановича – преподавателя КГП "Колледж информационных технологий", Павлодарская область

Жумагалиеву Шырын Рахимбаевну – учителя КГУ "Средняя школа № 7 имени К. Ушинского", город Талдыкорган

Забиякину Оксану Сергеевну – учителя КГУ "Школа-лицей имени Насыра Смагулова города Ерейментау отдела образования по Ерейментаускому району Управления образования Акмолинской области"

Кудайбергенову Татьяну Сергеевну – учителя Частного учреждения "Комплекс школа – детский сад "Школа Будущего "Әділет", Карагандинская область

Кыдырпатшаеву Кулзиру Орзанбаевну – учителя КГУ "Гимназия № 8", город Жезказган

Омарбекову Айгуль Толеутаевну – преподавателя КГКП "Геологоразведочный колледж", область Абай

Рахимбаеву Жанар Дайркажиевну – воспитателя ЧОУ "SOS Детская деревня Астана", город Астана;

медалью "Шапағат"

Лукашевича Александра Аркадиевича – директора ТОО "Urban School", город Астана

Шаңбаев Дархан Түгелбайұлы – преподавателя ГКП "Актюбинский высший политехнический колледж".