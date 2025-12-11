В Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично поприветствовал иранского лидера, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

В Зале церемоний был выстроен почётный караул. Его командир отдал рапорт Президенту Казахстана и Президенту Исламской Республики Иран. После этого Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

По завершении исполнения гимнов Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу Республики Казахстан. У флага иранский лидер сделал традиционный жест уважения, слегка склонив голову.

Затем лидеры двух государств перешли к переговорам в узком формате.

В рамках визита стороны проведут переговоры на высшем уровне и обсудят укрепление казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.