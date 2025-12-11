Токаев встретил президента Ирана в Акорде
Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично поприветствовал иранского лидера, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично поприветствовал иранского лидера, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.
В Зале церемоний был выстроен почётный караул. Его командир отдал рапорт Президенту Казахстана и Президенту Исламской Республики Иран. После этого Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран.
По завершении исполнения гимнов Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу Республики Казахстан. У флага иранский лидер сделал традиционный жест уважения, слегка склонив голову.
Затем лидеры двух государств перешли к переговорам в узком формате.
В рамках визита стороны проведут переговоры на высшем уровне и обсудят укрепление казахско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
Самое читаемое
- Оразбек Асылкулов вышел в четвертьфинал ЧМ-2025 по боксу
- МВД Казахстана объявило в розыск мужа и свекровь убитой в Германии судьи
- Из за непогоды дороги закрыли сразу в четырёх регионах Казахстана
- Цена нефти под угрозой: Как снижение котировок повлияет на экономику Казахстана
- В Костанае руководитель ТОО обвиняется в многомиллионном мошенничестве с поставками зерна