Токаев встретил Президента Венгрии в Акорде
Сегодня, 16:50
63Фото: Акорда
В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи Президента Венгрии, прибывшего в нашу страну с официальным визитом, передает BAQ.KZ.
