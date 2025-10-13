Токаев встретился с членами парламентской группы дружбы "Швейцария – Казахстан"
Глава государства принял членов Парламентской группы дружбы "Швейцария – Казахстан", передает BAQ.KZ.
В ходе встречи Глава государства отметил, что Казахстан придает большое значение многолетним отношениям со Швейцарией, являющейся проверенным временем и надежным партнером нашей страны в Европе.
Касым-Жомарт Токаев напомнил о своем официальном визите в Швейцарию в 2021 году, который заложил прочную основу для укрепления партнерства между двумя странами.
Президент подчеркнул, что поездка представительной делегации швейцарских депутатов подтверждает обоюдное стремление к дальнейшему развитию всестороннего взаимодействия.
Была отмечена важная роль парламентской дипломатии в укреплении взаимопонимания и наращивании двустороннего сотрудничества.
В свою очередь координатор Парламентской группы дружбы "Швейцария – Казахстан" Филиппо Ломбарди выразил благодарность Главе нашего государства за теплый прием и подчеркнул заинтересованность швейцарской стороны в расширении партнерских связей и реализации совместных инициатив.
В ходе встречи обсуждены перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества между Астаной и Берном, а также вопросы координации усилий в рамках международных организаций.
