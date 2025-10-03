Токаев встретился с Дорин Богдан-Мартин: внимание к AI и спутниковым системам
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства принял генерального секретаря Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин, передает BAQ.KZ.
В ходе встречи были обсуждены перспективы взаимодействия Казахстана с Международным союзом электросвязи в сфере цифровых и телекоммуникационных технологий.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Дорин Богдан-Мартин со 160-летием организации, подчеркнув значимую роль МСЭ в укреплении глобального сотрудничества в области цифрового развития.
Президент уделил особое внимание вопросам формирования современной цифровой экосистемы и развития инфраструктуры. Он также отметил активное участие Казахстана в проектах с низкоорбитальными спутниковыми системами, включая OneWeb, Starlink, Amazon Kuiper и Shanghai Spacecom Satellite Technology.
В свою очередь Генеральный секретарь Дорин Богдан-Мартин высоко оценила усилия страны по развитию цифровой индустрии и внедрению технологий искусственного интеллекта. Она подтвердила готовность Международного союза электросвязи к дальнейшему углублению партнерства с Казахстаном и расширению совместных инициатив.
Самое читаемое
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- На левом берегу Астаны заметили лису возле жилых комплексов
- Ими интересуются Маск и Цукерберг: В Astana Hub назвали самые дорогие стартапы Казахстана
- В Нигерии перевернулась лодка с торговцами: погибли как минимум 26 человек
- Казахстан может занять ключевую роль в эпоху комплексных сделок