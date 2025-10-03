Глава государства принял генерального секретаря Международного союза электросвязи Дорин Богдан-Мартин, передает BAQ.KZ.



В ходе встречи были обсуждены перспективы взаимодействия Казахстана с Международным союзом электросвязи в сфере цифровых и телекоммуникационных технологий.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Дорин Богдан-Мартин со 160-летием организации, подчеркнув значимую роль МСЭ в укреплении глобального сотрудничества в области цифрового развития.

Президент уделил особое внимание вопросам формирования современной цифровой экосистемы и развития инфраструктуры. Он также отметил активное участие Казахстана в проектах с низкоорбитальными спутниковыми системами, включая OneWeb, Starlink, Amazon Kuiper и Shanghai Spacecom Satellite Technology.

В свою очередь Генеральный секретарь Дорин Богдан-Мартин высоко оценила усилия страны по развитию цифровой индустрии и внедрению технологий искусственного интеллекта. Она подтвердила готовность Международного союза электросвязи к дальнейшему углублению партнерства с Казахстаном и расширению совместных инициатив.