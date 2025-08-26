Токаев встретился с послом Китая: обсудили саммит ШОС и партнёрство стран
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял посла КНР в Казахстане Хань Чуньлиня, передаёт BAQ.KZ.
В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки предстоящего визита Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику и его участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании "ШОС плюс" в Тяньцзине.
Президент Казахстана отметил, что наша страна придает приоритетное значение углублению всестороннего стратегического партнерства с Китаем.
Глава государства выразил уверенность, что саммит ШОС пройдет с большим успехом и ознаменует собой новую веху в истории Организации, способствуя дальнейшему развитию всестороннего регионального сотрудничества.
В свою очередь посол сообщил, что приложит все усилия в целях успешного проведения мероприятий в Тяньцзине и Пекине, которые придадут дополнительный импульс укреплению многогранных казахско-китайских отношений.
Собеседники также обсудили перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран.
