Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял посла КНР в Казахстане Хань Чуньлиня, передаёт BAQ.KZ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки предстоящего визита Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику и его участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании "ШОС плюс" в Тяньцзине.

Президент Казахстана отметил, что наша страна придает приоритетное значение углублению всестороннего стратегического партнерства с Китаем.

Глава государства выразил уверенность, что саммит ШОС пройдет с большим успехом и ознаменует собой новую веху в истории Организации, способствуя дальнейшему развитию всестороннего регионального сотрудничества.

В свою очередь посол сообщил, что приложит все усилия в целях успешного проведения мероприятий в Тяньцзине и Пекине, которые придадут дополнительный импульс укреплению многогранных казахско-китайских отношений.

Собеседники также обсудили перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран.