Землетрясение произошло в Алматинской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Сеть сейсмических станций МЧС Казахстана 21 сентября в 16:25 по времени Астаны зарегистрировала землетрясение с эпицентром в 9 километрах юго-западнее Алматы.

Подземные толчки прошли без ощутимости для населения. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.