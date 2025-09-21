Землетрясение произошло в Алматинской области
Подземные толчки прошли без ощутимости для населения
Вчера, 21:01
263Фото: Istock
Землетрясение произошло в Алматинской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Сеть сейсмических станций МЧС Казахстана 21 сентября в 16:25 по времени Астаны зарегистрировала землетрясение с эпицентром в 9 километрах юго-западнее Алматы.
Подземные толчки прошли без ощутимости для населения. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
