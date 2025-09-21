  • 22 Сентября, 01:25

Землетрясение произошло в Алматинской области

Подземные толчки прошли без ощутимости для населения

Фото: Istock

Землетрясение произошло в Алматинской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Сеть сейсмических станций МЧС Казахстана 21 сентября в 16:25 по времени Астаны зарегистрировала землетрясение с эпицентром в 9 километрах юго-западнее Алматы.

Подземные толчки прошли без ощутимости для населения. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

