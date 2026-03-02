Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Основной темой беседы стала текущая военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства выразил поддержку и солидарность с народом Бахрейна в непростой период. Касым-Жомарт Токаев отметил обеспокоенность в связи с ракетными атаками на объекты гражданской инфраструктуры Бахрейна и других стран, не участвующих в войне против Ирана.

Президент подчеркнул, что Казахстан последовательно выступает за деэскалацию напряженности и мирное урегулирование конфликта исключительно политико-дипломатическими методами.

В свою очередь Король Хамад бен Иса Аль Халифа поблагодарил казахстанскую сторону за неизменную поддержку и подтвердил заинтересованность Бахрейна в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Собеседники подтвердили приверженность укреплению отношений дружбы и партнерства между двумя государствами, а также пожелали народам Казахстана и Бахрейна мира, благополучия и процветания в священный месяц Рамазан.