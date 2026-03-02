Казахстан поддержал Бахрейн и призвал к деэскалации на фоне ракетных атак
Состоялся телефонный разговор между Касым-Жомартом Токаевым и Хамадом бен Исой Аль Халивой.
Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Основной темой беседы стала текущая военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства выразил поддержку и солидарность с народом Бахрейна в непростой период. Касым-Жомарт Токаев отметил обеспокоенность в связи с ракетными атаками на объекты гражданской инфраструктуры Бахрейна и других стран, не участвующих в войне против Ирана.
Президент подчеркнул, что Казахстан последовательно выступает за деэскалацию напряженности и мирное урегулирование конфликта исключительно политико-дипломатическими методами.
В свою очередь Король Хамад бен Иса Аль Халифа поблагодарил казахстанскую сторону за неизменную поддержку и подтвердил заинтересованность Бахрейна в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Собеседники подтвердили приверженность укреплению отношений дружбы и партнерства между двумя государствами, а также пожелали народам Казахстана и Бахрейна мира, благополучия и процветания в священный месяц Рамазан.
