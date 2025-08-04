Токаев выразил соболезнования родным и близким Талгата Мусабаева
Президент направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким летчика-космонавта
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким летчика-космонавта, Халық қаһарманы Талгата Мусабаева, передает BAQ.KZ. со ссылкой на Акорду.
В послании глава государства отметил выдающийся вклад Талгата Амангельдиевича в развитие отечественной космонавтики.
"Талгат Амангельдиевич – герой, трижды покоривший космос и совершавший выходы в открытое космическое пространство, своими подвигами прославлявший нашу страну. Всю свою трудовую деятельность он посвятил прогрессу отечественной космонавтики. Будучи депутатом Сената и общественным деятелем, он инициировал множество добрых начинаний. Светлый образ Талгата Амангельдиевича, пользовавшегося неизменным уважением в обществе за профессионализм и активную гражданскую позицию, навсегда останется в наших сердцах", – говорится в телеграмме.
Самое читаемое
- В Шымкенте полиция разъяснила жителям запрет на одежду, скрывающую лицо
- Под Астаной нашли пропавшую женщину — она застряла по пояс в болоте
- В Шымкенте в мусорном баке нашли тело 26-летней девушки
- Токаев поручил акиму Алматы ввести мораторий на застройку верхней части города
- Свадьба в Мангистау закончилась массовой дракой