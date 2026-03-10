Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с акимом Туркестанской области Нуралханом Кушеровым, в ходе которой был представлен отчет о социально-экономическом развитии региона и планах на ближайшие годы, передает BAQ.kz.

Нуралхан Кушеров сообщил, что экономика Туркестанской области демонстрирует устойчивый рост. По его словам, по итогам отчетного периода рост экономики региона составил 113,9%, а налоговые поступления в государственный бюджет достигли 1 трлн тенге.

Он отметил, что в 2025 году в экономику области было привлечено 1,7 трлн тенге инвестиций, из которых 1,4 трлн тенге — частные инвестиции. Объем прямых иностранных инвестиций достиг 1,4 млрд долларов.

Кроме того, в прошлом году в регионе реализовано 58 инвестиционных проектов на сумму 340 млрд тенге, благодаря чему создано более 8 тысяч рабочих мест.

«В регионе функционирует 21 индустриальная зона. На территории специальной экономической зоны Turan реализуются 26 проектов на сумму 315 миллиардов тенге», — сообщил Кушеров.

Аким также рассказал о развитии сельского хозяйства. В области формируются хлопково-текстильный, кукурузный и мясной кластеры. Ожидается, что после их полного запуска к 2027 году производство сельскохозяйственной продукции увеличится на 479,5 млрд тенге.

Отдельно глава региона отметил позитивные изменения в социальной сфере.

«За последние три года число получателей адресной социальной помощи сократилось в два раза. Мерами занятости было охвачено 148 тысяч человек, уровень безработицы составил 4,6%», — сказал он.

Также Кушеров проинформировал президента о строительстве объектов образования, здравоохранения и культуры, развитии дорожной инфраструктуры, а также о проектах по газификации и обеспечению населенных пунктов питьевой водой.

Подводя итоги встречи, Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по привлечению инвестиций и развитию ключевых отраслей экономики.

«Необходимо продолжить работу по привлечению инвестиций, развитию сельского хозяйства и промышленности», — отметил глава государства.

Президент также подчеркнул важность повышения качества жизни населения, создания новых рабочих мест и дальнейшего развития инфраструктуры региона.