Глава государства принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова, передает BAQ.KZ.

Президент заслушал отчет о проделанной работе по реализации Указа "О мерах по либерализации экономики".



Марат Омаров доложил, что в целях сокращения доли государства в экономике при непосредственном участии Национального офиса по приватизации был подготовлен перечень, включающий более 450 предприятий с государственным участием, предлагаемых к передаче в конкурентную среду.

Он также сообщил, что в рамках работы по развитию конкуренции на ключевых товарных рынках биржевая деятельность приведена в соответствие с законодательством и современными условиями рыночной торговли.

На сегодняшний день фактически функционируют 3 товарные биржи, тогда как на момент передачи Агентству функций государственного контроля в данной сфере их количество составляло 22.

Он проинформировал о планах работы ведомства на предстоящий период.



Президент дал ряд поручений, касающихся развития конкуренции в ключевых секторах экономики, проводимых ведомством расследований, а также защиты интересов малого и среднего бизнеса.