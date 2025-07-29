Во время официального визита в Турецкую Республику Касым-Жомарт Токаев был награжден высшей государственной наградой Турции – орденом Devlet Nişanı, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.



Глава государства выразил искреннюю благодарность президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и всему турецкому народу и отметил, что для него большая честь принять высшую государственную награду Турецкой Республики.

Я отказывался принимать отечественные или иностранные ордена и другие награды. Однако Ваше сегодняшнее решение имеет особое значение. Это значимое историческое событие в летописи казахско-турецкого сотрудничества. Вы вновь подтвердили твердую приверженность заветам наших предков, укрепив главное достояние двух народов – узы дружбы и братства, передающиеся из поколения в поколение. Я расцениваю эту высокую награду как знак глубокого уважения турецкой стороны ко всему народу Казахстана. Эта добрая инициатива – символ незыблемой дружбы между нашими странами, имеющими общие корни, религию и менталитет, а также важный шаг, отвечающий духу наших ценностей. Она также отражает взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-турецкого стратегического сотрудничества, – сказал президент Казахстана.

Глава нашего государства назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана авторитетным мировым политиком, исторической личностью, внесшей неоценимый вклад в укрепление региональной и глобальной стабильности и безопасности.