Токаев получил высшую награду Турции — орден Devlet Nişanı
Президент Казахстана находится с официальным визитом в Анкаре.
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Во время официального визита в Турецкую Республику Касым-Жомарт Токаев был награжден высшей государственной наградой Турции – орденом Devlet Nişanı, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства выразил искреннюю благодарность президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и всему турецкому народу и отметил, что для него большая честь принять высшую государственную награду Турецкой Республики.
Я отказывался принимать отечественные или иностранные ордена и другие награды. Однако Ваше сегодняшнее решение имеет особое значение. Это значимое историческое событие в летописи казахско-турецкого сотрудничества. Вы вновь подтвердили твердую приверженность заветам наших предков, укрепив главное достояние двух народов – узы дружбы и братства, передающиеся из поколения в поколение. Я расцениваю эту высокую награду как знак глубокого уважения турецкой стороны ко всему народу Казахстана. Эта добрая инициатива – символ незыблемой дружбы между нашими странами, имеющими общие корни, религию и менталитет, а также важный шаг, отвечающий духу наших ценностей. Она также отражает взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахско-турецкого стратегического сотрудничества, – сказал президент Казахстана.
Глава нашего государства назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана авторитетным мировым политиком, исторической личностью, внесшей неоценимый вклад в укрепление региональной и глобальной стабильности и безопасности.
Вы достигли таких высот благодаря мудрой политике и неустанной деятельности, направленной на продвижение интересов страны. Международная репутация Вашей страны не вызывает никаких сомнений. Мировое признание достижений Турции, ее динамичное развитие, высокий авторитет непосредственно связаны с Вашей деятельностью. Сегодня Ваша страна входит в двадцатку ведущих стран по уровню экономического развития. По мнению экспертов, Турцию ждет светлое будущее, а ее роль в мире будет неизменно расти. Я твердо убежден, что Турецкая Республика под Вашим началом продолжит уверенное движение вперед в свой новый золотой век. Мы никогда не забудем, что именно Турция стала первой страной, признавшей независимость Казахстана. Это неоспоримый исторический факт, который навсегда сохранится в памяти суверенного казахского народа, – сказал он.
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