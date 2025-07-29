Токаева торжественно встретили в Анкаре
Конная гвардия и артзалпы.
Сегодня, 19:41
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Сегодня, 19:41Сегодня, 19:41
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В Президентском дворце в Анкаре состоялась церемония торжественной встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Турецкую Республику с официальным визитом, передает BAQ.KZ.
В честь Главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Во время прибытия во дворец кортеж Президента Казахстана сопровождала конная гвардия. Касым-Жомарта Токаева встретил Реджеп Тайип Эрдоган.
Прозвучали государственные гимны, во время исполнения которых был произведен 21 артиллерийский залп. Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. Затем начались переговоры глав государств.
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