Токаева торжественно встретили в Ташкенте

Состоялась официальная церемония приветствия Президента Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ.

Были исполнены национальные гимны Казахстана и Узбекистана, а также заслушан рапорт начальника почетного караула.

В завершение церемонии главы государств представили друг другу членов официальных делегаций. Завтра в соответствии с программой визита президенты проведут переговоры, кроме того, под их председательством состоится Второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.

