Токаева торжественно встретили в Ташкенте
Сегодня, 16:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:48Сегодня, 16:48
112
Состоялась официальная церемония приветствия Президента Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ.
Были исполнены национальные гимны Казахстана и Узбекистана, а также заслушан рапорт начальника почетного караула.
В завершение церемонии главы государств представили друг другу членов официальных делегаций. Завтра в соответствии с программой визита президенты проведут переговоры, кроме того, под их председательством состоится Второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана.
Самое читаемое
- Семь человек погибли в ДТП на трассе Алматы: суд вынес приговор
- В МИРЕ: атака на Газу, запрет соцсетей в Австралии, землетрясение в Средиземном море
- В школах Медеуского района Алматы планируют устранить дефицит ученических мест
- Авария на ТЭЦ-2 оставила без света часть Алатауского района Алматы
- Новый Налоговый кодекс и пенсии: хватит ли 140 тысяч тенге на базовые нужды