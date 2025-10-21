Токаеву и Алиеву презентовали проект по развитию Среднего коридора
Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву представили проект "Развитие Среднего коридора", передает BAQ.KZ.
Главам государств рассказали о проводимой системной работе казахстанских и азербайджанских специалистов по развитию ключевого транспортно-логистического маршрута, соединяющего Китай и страны Центральной Азии с государствами Европы.
Советник Президента Казахстана Асел Жанасова презентовала план развития Среднего коридора и отметила, что основным драйвером его роста являются увеличивающиеся объёмы перевозок из Китая в Азербайджан.
На сегодняшний день транзит грузов от китайской границы до портов Грузии занимает 15–18 дней. Согласно прогнозам, к 2030 году грузопотоки по этому направлению могут утроиться.
Главам государств также доложили о конкретных мерах и инициативах, направленных на повышение эффективности и конкурентоспособности Среднего коридора, а также на укрепление его транзитной роли в Евразийском регионе.
