Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Ермека Сагимбаева, который доложил Главе государства об итогах деятельности ведомства с начала года и задачах на предстоящий период, передаёт BAQ.KZ.

По информации КНБ, органами национальной безопасности задержано 67 человек, причастных к экстремизму и терроризму, а также осуждено 83 приверженца радикальной идеологии.

Совместно с МВД пресечена деятельность 17 криминальных групп, задержаны 244 участника, из которых 96 взяты под арест. Из незаконного оборота изъяты 453 единицы оружия, 64 гранаты и около шести тысяч боеприпасов.

В рамках борьбы с наркопреступностью ликвидированы 16 нарколабораторий, а также 25 международных и 19 региональных наркоканалов. Изъято порядка 20 тонн наркотических средств, включая 13 тонн колумбийского кокаина, и 10 тонн прекурсоров.

Кроме того, в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции предотвращён ущерб государству на сумму 3,8 трлн тенге, а в бюджет возмещено 255 млрд тенге. По фактам коррупции возбуждено 91 уголовное дело.

По итогам встречи Президент Токаев дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию работы органов национальной безопасности.