Первая стадия клинических испытаний пройдёт в Бельгии.
Учёные Исследовательского центра передовых наук и технологий Токийского университета разработали вакцину, предназначенную для защиты от вируса Нипах. Первую фазу клинических испытаний на людях планируется начать в апреле этого года, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает газета Nikkei, препарат создан на основе вируса кори. После введения в организм вакцина стимулирует выработку белков, схожих с белками вируса Нипах, что должно усилить иммунный ответ и предотвратить развитие инфекции при возможном заражении.
До перехода к испытаниям на людях безопасность и эффективность вакцины были подтверждены в ходе доклинических исследований на хомяках и других животных.
Первая стадия клинических испытаний пройдёт в Бельгии. В случае успешных результатов последующие этапы, направленные на оценку безопасности и эффективности препарата у взрослых и детей, запланированы в Бангладеш во второй половине 2027 года.
Разработка вакцины и проведение испытаний финансируются японским государственным центром передовых исследований и разработок SCARDA, который координирует национальные проекты по созданию вакцин.
