В Жылыойском районе Атырауской области продолжается реализация проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения и благоустройства. При этом одним из наиболее острых вопросов остаётся развитие канализационной системы Кульсары: центральной канализацией охвачено только 40% города. Об этом стало известно на встрече акима области Болата Акчулакова с жителями района.

Перед встречей глава региона ознакомился с состоянием социальных объектов, жилых домов и автомобильных дорог, а также посетил проблемные объекты, строительство которых затянулось. На собрании он представил основные направления развития района и ответил на вопросы жителей.

Канализация и водоснабжение

В Кульсары заменили 5 км магистральных труб между канализационными насосными станциями №2, №5 и главной насосной станцией. Вместе с тем центральная канализация охватывает лишь 40% города. Сточные воды из остальных районов направляются на испарительные поля, расположенные в 12 км от Кульсары.

Для решения проблемы разрабатывается проект новой канализационной насосной станции мощностью 10 тысяч кубометров в сутки. В декабре текущего года документацию планируют направить на государственную экспертизу. При наличии финансирования строительство начнётся в 2027 году.

Также подготовлены проекты канализационных сетей для микрорайонов «Атырау» и «Мурагер». Они получили положительные заключения экспертизы, однако их реализация зависит от выделения средств.

В Жана Каратоне модернизируют канализационную систему. Здесь обновляют 49,1 км внутрипоселковых сетей, реконструируют 14 канализационных насосных станций и строят очистные сооружения мощностью 1 500 кубометров в сутки. Завершить работы планируют в марте 2028 года.

Продолжается и модернизация водоснабжения Кульсары. На объекте устанавливают водоочистную станцию мощностью 18 тысяч кубометров в сутки и четыре повысительные насосные станции. Готовность проекта достигла 98%, запуск оборудования ожидается в следующем месяце. Кроме того, в микрорайоне «Атырау» заменили аварийный участок водопровода протяжённостью 12 км.

Обновление освещения и электросетей

В рамках государственно-частного партнёрства завершено обновление уличного освещения на 99 улицах общей протяжённостью 52,7 км. Все линии подключены к постоянному электроснабжению. Сейчас работы ведутся ещё на 280 улицах. Освещение уже обновили в микрорайонах «Атырау», «4А», «5А» и на улице С. Кожанова.

В Аккизтогае проложили электрические сети к участкам под индивидуальное жилищное строительство. Реконструкция электросетей также завершена в Шокпартагае и Тургызбе. В последнем населённом пункте дополнительно построили новые внутрисельские линии напряжением 0,4 кВ, установили опоры, проложили провода и смонтировали трансформаторы.

Следующим объектом станет село Карагай. Для него уже подготовили проект реконструкции подстанции и прокладки 10 км внутрисельских сетей.

Новые школы, детские сады и медицинские объекты

В образовательной инфраструктуре района также реализуется ряд проектов. В селе Шокпартогай построен детский сад на 280 мест по программе «Игілік». Сейчас оформляются документы для его приёмки, открыть учреждение планируют до конца года.

В Кульсары в средней школе №20 возведена пристройка на 180 мест, которая проходит приёмочные процедуры. В микрорайоне «Болашак» строится детский сад на 280 мест. Его планируют открыть в марте 2027 года.

В селе Майкомген началось строительство школы на 300 мест. Завершить работы намерены в январе 2028 года.

В микрорайоне «Мешіт» Кульсары планируют открыть лицей для одарённых мальчиков на 300 мест. Для полноценной работы учебного заведения необходимо построить общежитие. Земельный участок уже выделен, в проектно-сметную документацию вносятся корректировки.

В трёх микрорайонах города — «Береке», «Болашак» и «Жадырасын» — строятся врачебные амбулатории. Работы планируют завершить до конца года, а открыть учреждения — в начале 2027-го. В микрорайонах «Темиржол» и «Южный аэропорт» к строительству медицинских объектов намерены приступить в следующем году.

Кроме того, в районе готовят к открытию специализированный реабилитационный центр для детей. Первых посетителей ожидают в первом квартале 2027 года.

Спортивные и культурные объекты

В микрорайоне «Барлаушы» строится физкультурно-оздоровительный комплекс, который планируют сдать до конца года. Аналогичный объект в микрорайоне «Болашак-1» намерены открыть в первом квартале 2027 года.

Спортивные площадки построены на территориях школ №1, 8, 9, 16 и 18 в Кульсары. Сейчас оформляются документы для их передачи. Новая площадка также появилась при школе в селе Шокпартогай.

В сельских населённых пунктах строят Дома культуры. В Аккизтогае возводят объект на 200 мест, его открытие намечено на февраль 2027 года. В Косшагыле Дом культуры такой же вместимости планируют сдать до конца текущего года.

В Жана Каратоне строительство Дома культуры на 300 мест задерживается. Прежний подрядчик не выполнил обязательства, договор с ним расторгли в одностороннем порядке и определили новую строительную организацию. Сейчас корректируется проектно-сметная документация, направленная на государственную экспертизу.

Дороги и жильё

В микрорайоне «Атырау» Кульсары уложен асфальт на всех предусмотренных проектом 22,1 км дорог. Также обустраиваются тротуары: покрытие появилось на 10 км пешеходных маршрутов. В городе брусчаткой покрыли 32 км, ещё на 8,3 км велодорожек уложили асфальт. Работы по развитию пешеходной и велосипедной инфраструктуры продолжатся в 2027–2028 годах. Кроме того, ведётся четвёртый этап реконструкции внутригородских дорог.

Обновляется дорога к культурно-историческому туристическому объекту «Ак Мешит». В сёлах Аккизтогай, Косшагыл и Шокпартогай выполняется второй этап реконструкции внутрисельских дорог. Завершить работы планируется в первом полугодии 2027 года.

Вместе с тем не все проекты реализуются по графику. В селе Тургызба подрядчик нарушил сроки и не выполнил обязательства. Договор расторгнут в одностороннем порядке, материалы переданы в суд. Сейчас подготовлена смета и проводятся повторные конкурсные процедуры.

В Кульсары возобновлён капитальный ремонт автомобильного моста на улице Абдрахманова: установлены балки и завершено бетонирование. Полностью обновить мост рассчитывают до конца декабря.

Вопрос обеспечения жильём решается в том числе за счёт приобретения квартир у частных застройщиков. В центре Кульсары компания «QAZYNA» возводит многоквартирный дом. После завершения строительства планируется выкупить около 50 квартир для граждан, состоящих в жилищной очереди.

Кроме того, в городе уже построено и передано населению 37 жилых домов. В микрорайоне №5 капитально ремонтируют кровли и фасады десяти многоэтажек. Готовность работ составляет 90%, завершить их намерены до конца года.

Благоустройство и экологические вопросы

В Кульсары продолжается обновление общественных пространств. В первом микрорайоне завершено строительство «Арбата» вдоль проспекта Махамбета и Молодёжного парка. На улице К. Сыдыкова обустраивают новую аллею, которую планируют открыть до конца года.

Также поэтапно начнутся реконструкция парка «Бабаларға тағзым» и строительство центральной площади вдоль проспекта Махамбета.

В 30 дворах города предусмотрено обустройство детских площадок, пешеходных дорожек и уличного освещения, а также асфальтирование территории. Работы планируют завершить до конца года. Ещё семь игровых площадок обустраивают в микрорайонах «Мурагер», «Атамура», «Автожолшылар», «С. Ауежай», в третьем микрорайоне и на улицах Ж. Кенжина и Б. Нысанбаева. Дополнительно 13 площадок появятся в Жана Каратоне и сельских округах.

Кроме того, разрабатывается проектная документация по благоустройству береговой зоны реки Курсай и механической очистке её русла. Приступить к реализации намерены в 2026–2028 годах после прохождения комплексной экспертизы.

После доклада встреча перешла в формат открытого диалога. Одной из наиболее острых тем стала экологическая ситуация: жители обратили внимание на скопление нефтешламов и необходимость решения накопившихся экологических проблем.