Только вернулся с чемпионата мира: умер 25-летний футболист сборной ЮАР

Центральный полузащитник клуба «Мамелоди Сандаунс» и сборной ЮАР Джейден Адамс скончался в возрасте 25 лет, сообщает "Чемпионат". Причины смерти не называются.

Трагедия произошла вскоре после возвращения футболиста с чемпионата мира-2026, где он провел три матча за национальную команду.

От имени семьи с заявлением выступил наставник Адамса Брендин Джонсон.

"Сейчас всё еще слишком свежо в памяти, понимаете, рана ещё совсем свежая. Семья не хочет, чтобы их сейчас беспокоили — они просто не в состоянии ни с кем разговаривать. Эта смерть всех потрясла: он только что вернулся с чемпионата мира — и тут такие новости… Я беседовал с ним в четверг, он был полон позитива, рад возвращению домой после турнира. Он был готов двигаться дальше, зная, что его ждёт, ведь он стал чемпионом КАФ. Он не тратил время зря, стараясь побыть дома с семьёй. У меня просто нет слов, но мы просим уважать частную жизнь семьи. Да, я могу подтвердить, что его не стало. Никто этого не ожидал", - приводит слова Джонсона портал Soccer Laduma.