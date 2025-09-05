Спикер Сената Парламента, Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев в интервью Динаре Сатжан и Адилю Сейфуллину для Qogam News рассказал о том, что остается за кулисами форума, передаёт BAQ.KZ.

Только на первый взгляд кажется, что духовных лидеров современности легко пригласить и посадить за один стол для обсуждения глобальных проблем. На деле за каждой из этих встреч, как отмечает Маулен Ашимбаев, стоит огромная работа дипломатических миссий Казахстана за рубежом, Секретариата Съезда и команды единомышленников, которая действует в том числе в условиях непростой геополитической обстановки и усиливающихся международных противоречий.