Казахстанский боксер Торехан Сабырхан вышел в финал чемпионата Азии по боксу в Улан-Баторе (Монголия), передает BAQ.KZ.

В полуфинале турнира Сабырхан встретился с представителем Китая Ваном Пэйченом и одержал досрочную победу. Казахстанец с первых минут захватил инициативу, выиграв стартовый раунд и отправив соперника в нокдаун.

Во втором раунде преимущество только усилилось - Пэйчен дважды оказался на настиле ринга, после чего рефери принял решение остановить бой. Таким образом, Сабырхан уверенно оформил выход в финал континентального первенства.

Ранее путевки в решающий раунд также завоевали Бахыт Сейдиш (до 70 кг), Надежда Рябец (до 80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг).

Кроме того, Айгерим Саттыбаева пробилась в полуфинал в категории до 48 кг, а Ертуган Зейнуллинов (до 65 кг) гарантировал себе как минимум бронзовую медаль. В то же время Улжан Сарсенбек завершила выступление на стадии турнира, уступив сопернице из Таиланда.