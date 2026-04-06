Казахстанка вырвалась в финал чемпионата Азии по боксу
Казахстанская спортсменка уверенно выиграла полуфинальный бой
Казахстанская боксерша Бахыт Сейдиш вышла в финал чемпионата Азии по боксу, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), передает BAQ.KZ.
Полуфинальные поединки стартовали 6 апреля. Первой от сборной Казахстана на ринг вышла Сейдиш, выступающая в весовой категории до 70 килограммов.
Её соперницей стала представительница Китая Алимире Абудурейиму. Казахстанка уверенно начала бой, выиграв первый раунд, и закрепила преимущество во втором.
По итогам поединка Сейдиш одержала победу и пробилась в финал турнира.
Соперница казахстанки по решающему бою определится позже.
Ранее на турнире ещё одна представительница Казахстана - Айгерим Саттыбаева - вышла в полуфинал в весовой категории до 48 килограммов, победив соперницу из Узбекистана раздельным решением судей.
В тот же день Улжан Сарсенбек (до 57 кг) завершила выступление, уступив спортсменке из Таиланда.
Также в полуфинал ранее пробился Ертуган Зейнуллинов (до 65 кг), обеспечив себе как минимум бронзовую медаль чемпионата Азии.
