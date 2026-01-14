В Казахстане за год втрое увеличилось количество уголовных правонарушений, связанных с торговлей детьми. Как сообщают аналитики ranking.kz, об этом свидетельствуют данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, передает BAQ.KZ.

Если в 2024 году в стране было зарегистрировано 9 таких преступлений, то по итогам 2025 года их число выросло до 31. Резкий скачок, как отмечают в правоохранительных органах, связан с раскрытием крупной преступной сети по продаже младенцев.

Организованная группа действовала через социальные сети, где находила матерей-одиночек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и предлагала им продать новорождённых бездетным парам. Большинство эпизодов было зафиксировано в Алматы — на южную столицу пришлось 26 из 31 случая торговли детьми. По данным Polisia.kz, подозреваемые задержаны, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 18 лет.

В целом торговля детьми остается частью более широкой проблемы торговли людьми. В 2025 году в Казахстане было зарегистрировано 298 уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми, что на 16,5% меньше, чем годом ранее, однако уровень остается высоким.

Жертвами таких преступлений за прошлый год стали 159 человек, из них 90% — граждане Казахстана. При этом число пострадавших женщин увеличилось более чем на 20%. В структуре преступлений фигурируют случаи сексуальной эксплуатации, принудительного труда, перепродажи людей и незаконного усыновления.

Эксперты отмечают, что несмотря на снижение общего числа дел, рост преступлений против детей свидетельствует о сохраняющейся уязвимости социально незащищённых групп и необходимости усиления профилактики и контроля.